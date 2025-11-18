“Cállate, cerdita”: el explosivo ataque de Donald Trump contra una periodista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desatar una ola de críticas tras referirse a una periodista como "cerdita" durante un intercambio con la prensa a bordo del Air Force One. El incidente ocurrió el viernes, pero recién cobró relevancia el martes, cuando colegas y figuras mediáticas comenzaron a condenar el comentario en redes sociales y programas de televisión.

El ataque verbal se produjo durante una rueda de prensa en el que Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg News en la Casa Blanca, intentó preguntarle al presidente sobre el escándalo relacionado con Jeffrey Epstein y la inminente votación en la Cámara de Representantes para publicar los archivos completos del caso. Según relató la prensa presente, cuando Lucey comenzó a cuestionar por qué Trump actuaba de manera tan hostil si decía no temer lo que pudieran revelar los documentos, él la interrumpió con un "Cállate. Cállate, cerdita".

La primera en dar a conocer el incidente fue Jennifer Jacobs, reportera de CBS News, quien informó que Trump había llamado "cerdita" a una periodista de Bloomberg, sin identificarla. La publicación generó reacciones inmediatas. Jake Tapper, presentador de CNN, calificó el insulto como "repugnante e inaceptable". La ex presentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también lo describió como "repugnante y degradante".



Bloomberg News evitó pronunciarse. Lucey remitió las consultas a un portavoz del medio, quien no realizó comentarios. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que en otras ocasiones ha emitido declaraciones condenando ataques del presidente contra periodistas, tampoco respondió a solicitudes.



El episodio se suma a un historial de descalificaciones personales que Trump ha dirigido contra mujeres periodistas y figuras públicas. Alicia Machado, Miss Universo 1996, denunció en su momento que el entonces empresario la llamó "Miss Piggy". April Ryan, veterana corresponsal de la Casa Blanca, también fue blanco de comentarios ofensivos por parte de aliados de Trump e incluso del propio presidente.

En diálogo con The Guardian, Ryan afirmó que el insulto contra Lucey es un reflejo de la conducta que ha caracterizado a Trump durante años. "Se supone que el presidente es el líder moral, el líder del país, y se comporta como un matón callejero", dijo. Para ella, el estallido también evidencia la incomodidad de Trump ante las preguntas sobre los archivos de Epstein. "Nos indica que probablemente hay algo de revuelo ahí".

Organizaciones que defienden a mujeres periodistas también expresaron preocupación. Elisa Lees Muñoz, directora ejecutiva de la International Women’s Media Foundation, señaló que los insultos sexistas del presidente buscan "silenciar a las periodistas" y pueden desencadenar olas de odio en línea. "Cuando los ataques provienen del jefe de gobierno, no solo afectan el trabajo de la periodista, también envían un mensaje escalofriante a otras mujeres que se animan a hacer preguntas difíciles", afirmó.

La Casa Blanca, por su parte, intentó responsabilizar a la reportera atacada. Un funcionario aseguró, sin aportar pruebas, que Lucey se había comportado de manera "inapropiada y poco profesional" a bordo del avión presidencial. No hubo detalles adicionales ni explicaciones sobre por qué ese comportamiento justificaría el insulto proferido.

Mientras tanto, colegas de la periodista la instaron a continuar con su trabajo. Ryan la elogió por no retroceder ante una figura poderosa y la alentó a seguir formulando preguntas incisivas. "Hizo bien en preguntar. Él quería intimidarla. Rezo para que siga luchando", dijo.

