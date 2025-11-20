Maltrato en Corrientes: rescatan gallos de riña y animales hacinados en un domicilio reincidente

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante este jueves un nuevo operativo de rescate animal, con autorización judicial y apoyo de la Policía provincial, en una vivienda del barrio Molina Punta. Se trata de un domicilio reincidente en la práctica de riña de gallos y tenencia inadecuada de animales.

El procedimiento fue encabezado por la Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal, cuyo titular, Eduardo Osuna, explicó que la intervención se originó por reclamos ciudadanos recibidos días atrás a través de la línea 147.

Gallos heridos, tortugas y hacinamiento

Osuna detalló que la denuncia inicial era por gallos utilizados para riñas, pero también se alertó sobre "perros en mal estado y otros animales exóticos que en este caso eran tortugas”.

Tras la orden de allanamiento, el equipo municipal constató la presencia de animales en condiciones irregulares. Los animales secuestrados son:

12 gallos (con heridas evidentes de riña).

12 pollitos y huevos.

2 tortugas de tierra .

5 perros.

El funcionario señaló que los gallos heridos y hacinados serán trasladados a un refugio que colabora con la Municipalidad, para luego ser reubicados en campos en el interior de la provincia. Respecto a los caninos, la Justicia definirá su destino legal.

Osuna recordó que la riña de gallos está prohibida por ley nacional, y la tenencia de animales de granja en áreas urbanas lo está por ordenanza municipal.

Más de 400 reclamos en el año

El titular del área municipal informó que la Municipalidad continúa recibiendo un volumen significativo de denuncias por maltrato. “En lo que va del año recibimos más de 400 reclamos por maltrato animal”, precisó.

En cuanto a los allanamientos vinculados a riñas de gallos, este procedimiento en Molina Punta es el sexto del año, sumando un total de más de 350 animales secuestrados de esta actividad ilegal.

Osuna instó a los vecinos a seguir utilizando los canales de contacto —147 para reclamos, o directamente el 911 si la situación es grave—, garantizando que todas las denuncias son confidenciales y permiten la celeridad en la intervención municipal.