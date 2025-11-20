Corrientes: anuncian presentación de informe sobre acciones contra la violencia de género

El Consejo Provincial de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, realizará el martes 25 de noviembre a las 10 la presentación del informe de acciones ejecutadas durante 2025.

El acto tendrá lugar en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que cada 25 de noviembre recuerda y visibiliza la lucha contra la violencia de género.

Presentación del informe

Durante la jornada se expondrá un informe elaborado junto al Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos (Ipecd).

El documento reunirá los datos del trabajo desarrollado durante todo el 2025 en materia de prevención, acompañamiento y acciones institucionales.

Significado de la fecha

La conmemoración fue establecida por la ONU en 1999 para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960, y para reforzar el compromiso global en la erradicación de la violencia contra las mujeres.