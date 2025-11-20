Corrientes presentó nuevas herramientas de financiamiento para impulsar Pymes

Corrientes lanzó nuevas herramientas de financiamiento destinadas a pequeñas y medianas empresas (pymes). Tienen como objetivo facilitar su acceso al mercado de capitales y apoyar proyectos de reconversión energética.

El anuncio se realizó durante una exposición ante la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), donde Ricardo Charpin, coordinador de Herramientas Financieras de la Subsecretaría de Hacienda, explicó los mecanismos disponibles y destacó que más de 300 empresas provinciales ya utilizan estas opciones.

Entre las alternativas presentadas se encuentra el Descuento de Cheques de Pago Diferido, que permite a las pymes convertir sus valores a plazo en efectivo de manera anticipada. También se destacó la posibilidad de descontar cheques propios, una operación que otorga liquidez inmediata y que cuenta con el respaldo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad Anticíclico (Fgsa).

Créditos para reconversión energética

Además, se presentó una línea de crédito de hasta 300 millones de pesos destinada a proyectos de reconversión energética. La financiación ofrece una tasa fija del 22,5% durante los dos primeros años, con un plazo de hasta 60 meses y períodos de gracia de 6 a 12 meses. La amortización se realiza mediante el sistema alemán, adaptable al flujo de ingresos de cada empresa.

El Ministerio de Hacienda señaló que las empresas interesadas deben realizar un relevamiento energético y presentar sus proyectos para la evaluación.

Para consultas, se encuentran disponibles los contactos: [email protected] y [email protected].