Los diputados de Corrientes tendrán la sesión preparatoria el 9 de diciembre

La Cámara de Diputados de Corrientes realizará una sesión preparatoria el martes 9 de diciembre a las 10. Está destinada a incorporar a los legisladores electos cuyo mandato comenzará el 10 de diciembre.

Durante la jornada, se procederá al juramento de los nuevos diputados y a la elección de presidente, vicepresidente 1° y vicepresidente 2° del cuerpo legislativo para el período 2025-2027.

La convocatoria se formalizó mediante la Resolución 22093, firmada por el presidente de la Cámara, Pedro Cassani, y la secretaria Evelyn Karsten.

Como en ocasiones anteriores, la sesión se podrá seguir en vivo a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Cámara de Diputados de Corrientes.