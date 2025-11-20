Plus municipal Corrientes: el martes 25 de noviembre comienza el pago con aumento

La Municipalidad de Corrientes, a través del intendente, Eduardo Tassano, anunció el cronograma de pago del plus especial para los agentes municipales, el cual comenzará a depositarse el próximo martes 25 de noviembre.

Este adicional reviste una doble importancia, ya que desde este mes se abona con el nuevo aumento acordado previamente en las negociaciones paritarias.

Cronograma detallado del plus

El pago se organizará de la siguiente manera, extendiéndose hasta el jueves 27 de noviembre:

Martes 25 de noviembre: Trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados recibirán el depósito en sus respectivas cuentas. Podrán acceder al dinero a través de los cajeros automáticos.

Agentes Neike no bancarizados (Cobro por Caja Municipal de Préstamos, Brasil 1269): Martes 25: DNI finalizados en 0, 1 y 2 . Miércoles 26: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6 . Jueves 27: DNI finalizados en 7, 8 y 9 .

Neike bancarizados sin tarjeta de débito (Cobro por ventanilla del Banco de Corrientes, Sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826): Deberán dirigirse a la sucursal siguiendo el mismo cronograma de fechas y terminación de DNI detallado para los Neike no bancarizados.



La Caja Municipal de Préstamos (CMP) atenderá de lunes a viernes en su sede central, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.