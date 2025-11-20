¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Itatí: recuperaron cañas de pescar, anteojos y alhajas que habían sido robadas

Las tareas investigativas, tras la denuncia de robo, llevaron a los efectivos hasta inmediaciones de RP 21. Los elementos fueron abandonados en un descampado.

Por El Litoral

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 08:16

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó elementos que habían sido denunciados como robados en la localidad de Itatí.

El procedimiento se realizó por parte de efectivos de la Comisaría de Distrito Itatí, luego de tomar conocimiento de un robo en un puesto ubicado por calle Roque González de Santa Cruz y avenida 25 de Mayo, donde una persona desconocida sustrajo varios elementos.

Por tal motivo se iniciaron tareas investigativas que llevaron a los policías hasta inmediaciones de Ruta Provincial N° 21, en un descampado, donde se secuestraron tres cañas de pescar y bolsas las cuales tenían en su interior 50 anteojos de distintos colores y marcas y formas, así también varias alhajas (200 dijes, 50 pulseras de distintos materiales, 50 pares de aros de acero, y 60 collares), elementos que coincidían con la denuncia.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia mencionada, donde se realizaron las diligencias del caso.

