Corrientes: la Policía recuperó cerámicos robados de una construcción

La Policía de Corrientes recuperó cerámicos robados en Guaviraví este miércoles. El operativo fue realizado por personal de la Comisaría de Distrito local en coordinación con la Unidad Fiscal interviniente.

Según informaron fuentes oficiales, el robo ocurrió el 17 de noviembre en una obra en construcción ubicada sobre la calle Amadeo Panario, donde se denunció la desaparición de 12 cajas de cerámicos.

A partir de esa denuncia, los efectivos iniciaron una investigación que derivó en una búsqueda en la zona. Finalmente, las cajas fueron encontradas no muy lejos de la obra, donde las intentaron ocultar entre vegetación.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la comisaría continúa la investigación.