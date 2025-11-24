Córdoba sacó boleto al Final Four y a la Liga Federal

El último boleto disponible para el Final Four del Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes quedó en manos de Córdoba que eliminó a Amad de Goya.

La clasificación a la definición del certamen de primera división a nivel provincial, le permitió a Córdoba obtener el derecho deportivo a jugar la próxima Liga Federal.

En el tercer y decisivo punto de la serie de cuartos de final del torneo que lleva adelante la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes, Córdoba se impuso al conjunto goyano 72 a 69 en un equilibrado partido que se jugó en la capital correntina.

Córdoba tuvo como principales goleadores a Valentino Yordan con 21 puntos y Juan Cruz Rinaldi con 17, mientras que en Goya se destacó José González con 12.

Con este marcador, Córdoba dio vuelta la eliminatoria que había empezado en Goya con triunfo de Amad, pero después el Rojo ganó los dos partidos que disputaron en el estadio Mariano Andino Igarzabal.

El Final Four se jugaría durante la primera semana de diciembre en sede a confirmar lo protagonizarán San Lorenzo de Monte Caseros, Pingüinos, Atlético Saladas y Córdoba. Todos clasificaron a la Liga Federal 2026 pero deben confirmar su participación en el certamen que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.

De los cuatro equipos que estarán en la definición del provincial, San Lorenzo fue el único que en la pasada temporada disputó la Liga Federal.

Córdoba, que también había logrado la clasificación desistió de participar al priorizar mejorar la infraestructura de su estadio. Una situación similar sucedió con Atlético Saladas pero con el Pre Federal 2023.

Para Pingüinos es inédito el pasaje que logró a la Liga Federal y los grandes ausentes (al menos que reciban una invitación) son San Martín de Curuzú Cuatía y Amad de Goya.