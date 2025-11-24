Corrientes: un hombre murió en plena calle de Monte Caseros

Un hombre de 56 años murió este lunes en la vía pública de la ciudad correntina de Monte Caseros. Las autoridades se encuentran investigando las causas exactas de su deceso, aunque el médico policial determinó que la muerte se habría producido por un infarto.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana en la calle General Paz, entre Perelló y España, en el barrio Aviación de la localidad correntina.

Intervención policial y médica

El suceso fue alertado a través de un llamado al Sistema Integral 911, informando que una persona yacía tendida en el piso.

Personal de la Comisaría Tercera de Monte Caseros se dirigió al lugar y confirmó la denuncia, dando aviso al sistema de ambulancia del Hospital Robinson. Al llegar, los agentes sanitarios constataron que el hombre, de apellido Lezcano, no presentaba signos vitales.

Posteriormente, se dio intervención al médico policial, quien certificó que el deceso del hombre de 56 años se habría producido a causa de un infarto.

Luego de realizar las diligencias de rigor correspondientes, el cuerpo de Lezcano fue entregado a sus familiares.

*Con información de Canal 2 de Monte Caseros