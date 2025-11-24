Traverso cumplió con su primera jornada de ensayos en Italia

El esquinense Benjamín Traverso cumplió su primera jornada de ensayos con un Fórmula 4 italiano del equipo suizo Jenzer Motorsport en el circuito de Misano,Italia.

Traverso llegó al taller de la escudería el domingo y se interiorizó sobre el auto, se probó la butaca y trabajó sobre el simulador. Mientras que este lunes se presentó en el trazado “Marco Simoncelli” de 4.226 metros y cumplió con las cuatro tandas de entrenamientos programadas.

“Terminamos la primera jornada de pruebas en Misano, Italia, y la verdad es que estoy recontento por la experiencia y por el lugar en el que estamos. Estoy cumpliendo un sueño”, comentó Traverso en un video que publicó Corazón F1.

“Disfruté cada salida a pista y conocí el auto, que es algo muy distinto a los estoy acostumbrado a manejar en Argentina, así que vamos paso a paso, mejorando en cada salida a pista”, agregó.

Respecto al día de prácticas, el correntino indicó: “Tuvimos dos sesiones en piso seco y otras dos sobre piso mojado para conocer al auto, sobre todo. El martes vamos a seguir conociendo el auto, al equipo y seguiremos evolucionando. Muchas gracias a los argentinos, y principalmente a mis coterráneos de Corrientes y Esquina, que me están siguiendo y apoyando un montón”.

Este martes será el segundo y último día de pruebas, por lo que se esperan stints más prolongados.

Traverso actualmente participa de la Fórmula 3 Metropolitana, ingresó a la Copa de Oro y marcha quinto en el campeonato. El Gran Premio Coronación está previsto para el 14 de diciembre en La Plata.