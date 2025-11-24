¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Ituzaingó Policía de Corrientes diabetes
Municipalidad de Ituzaingó Policía de Corrientes diabetes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AUTOMOVILISMO

Traverso cumplió con su primera jornada de ensayos en Italia

El piloto esquinse  está probando un Fórmula 4 Italiano del equipo suizo Jenzer Motorsport.

Por El Litoral

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 17:46

El esquinense Benjamín Traverso cumplió su primera jornada de ensayos con un Fórmula 4 italiano del equipo suizo Jenzer Motorsport en el circuito de Misano,Italia.

Traverso llegó al taller de la escudería el domingo y se interiorizó sobre el auto, se probó la butaca y trabajó sobre el simulador. Mientras que este lunes se presentó en el trazado “Marco Simoncelli” de 4.226 metros y cumplió con las cuatro tandas de entrenamientos programadas.

“Terminamos la primera jornada de pruebas en Misano, Italia, y la verdad es que estoy recontento por la experiencia y por el lugar en el que estamos. Estoy cumpliendo un sueño”, comentó Traverso en un video que publicó Corazón F1.

“Disfruté cada salida a pista y conocí el auto, que es algo muy distinto a los estoy acostumbrado a manejar en Argentina, así que vamos paso a paso, mejorando en cada salida a pista”, agregó.

Respecto al día de prácticas, el correntino indicó: “Tuvimos dos sesiones en piso seco y otras dos sobre piso mojado para conocer al auto, sobre todo. El martes vamos a seguir conociendo el auto, al equipo y seguiremos evolucionando. Muchas gracias a los argentinos, y principalmente a mis coterráneos de Corrientes y Esquina, que me están siguiendo y apoyando un montón”.

Este martes será el segundo y último día de pruebas, por lo que se esperan stints más prolongados.

Traverso actualmente participa de la Fórmula 3 Metropolitana, ingresó a la Copa de Oro y marcha quinto en el campeonato. El Gran Premio Coronación está previsto para el 14 de diciembre en La Plata.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD