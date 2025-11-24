Triunfos correntinos en Chile

La primera jornada del Challenger de Temucho, Chile, tuvo un saldo positivo para los tenistas correntinos. Lautaro Midón (21 años) y Carlos María Zárate (20) - foto - ganaron sus respectivos compromisos y avanzaron a la segunda ronda del certamen que se juega sobre superficie dura.

En la jornada de lunes, en el Parque Estadio Germán Becker y en su regreso al circuito después de una pausa de dos semanas por lesión, Midón (266) triunfó sobre el ecuatoriano Andrés Andrade (272) por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 11 minutos de partido.

El ganador del cotejo que este martes disputarán el estadounidense Strong Kirchheimer (721) y el brasileño Daniel Dutra da Silva (323) será el rival de Midón en la segunda ronda.

Por su parte, Zárate (648 en al ránking de la ATP) logró una de sus mejores victorias en su insipiente carera como profesional al derrotar al número 191 del mundo, el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva.

El triunfo del correntino fue por 7-6 (4) y 6-2 en 1 hora y 27 minutos de juego. “Me levanté re loco hoy”, publicó el joven correntino en su cuenta de Instagram con una foto suya de festejo apretando el puño derecho y el resultado del juego de este lunes.

En la segunda ronda, Zárate enfrentará al vencedor del duelo entre el brasileño Joao Eduardo Schiess (490) y el estadounidense Matt Kuhar (893).

Midón y Zárate tendrán descanso este martes y recién se volverán a presentar por el cuadro de individuales el próximo miércoles.

