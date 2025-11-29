Krujoski intentará recuperar el cuarto lugar del campeonato en la última carrera del año

Pasó la primera final del Gran Premio Coronación del Turismo Carretera 2000 en San Martín, Mendoza, Humberto Krujoski quedó noveno y bajó al quinto lugar del campeonato.

Facundo Ardusso (Honda Civic) ganó la prueba, Agustín Canapino (Renault Fluence) fue segundo y se prolongó la definición para coronar al mejor piloto de la temporada.

La primera vuelta de la final sabatina del Turismo Carretera 2000 en el autódromo de San Martín se cerró con Canapino en la punta y Ardusso, que había largado 2º, en la 4ª posición. Sin embargo, el piloto del RV Racing, se recuperó, ganó y estiró la definición.

En su afán por doblegar al “poleman” Canapino en la largada, Ardusso perdió dos lugares en el giro inicial de la primera carrera de la 12ª y última fecha del campeonato 2025 a manos de Bernardo Llaver (Honda Civic) y “Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge).

Al arrecifeño lo superó en la 2ª vuelta; al mendocino en la 4ª y en la 7ª saltó a la punta tras adelantar al “Titán” con una precisa maniobra.

El representante de Las Parejas, que cruzó la meta con una ventaja de 1s111 sobre Canapino, obtuvo su 4ª victoria de la temporada y así igualó la línea del “Titán” como el más ganador del año. “Facu” le descontó 4 puntos al líder del campeonato y ahora la diferencia es de 44 unidades cuando quedan 60 en juego. Una 13ª posición le bastará al arrecifeño para coronarse campeón, sin importar el resultado de Ardusso.

Krujoski largó desde la séptima ubicación y de inmediato fue superado por Facundo Chapur y antes de concluir el primer giro por Braian Quevedo.

Krujoski llegó a Mendoza con el cuarto lugar en el campeonato, sin embargo perdió esa ubicación, porque sus principales oponentes terminaron más adelante: Camilo Trappa (6to.), Valentín Yankelevich (7mo.) y Quevedo (8vo.).

Así, llegarán a la última carrera del año de esta manera: Trappa 440 puntos, Krujoski 435, Yankelevich 406, todos compañeros de equipo, y Quevedo (402).

La segunda Final se disputará este domingo a las 11:10, con un recorrido de 21 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos, y la grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de este sábado.

Por lo tanto en la primera fila estarán Ardusso - Canapino, mientras que Krujoski partirá desde la quinta, por detrás de Trappa, Yankelevich y Quevedo.

