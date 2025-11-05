Regatas perdió con Quimsa y sumó su segunda derrota en el Fortín

La pobre producción en ataque fue determinante para la derrota de Regatas Corrientes frente a Quimsa de Santiago del Estero 75 a 66 en un juego correspondiente a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro se jugó este miércoles en el Fortín Rojinegro y marcó la tercera caída del Fantasma en la temporada, la segunda como local, en siete presentaciones.

Regatas Corrientes no tuvo fluidez en el ataque. El juego colectivo no apareció, dependió de algunas acciones individuales o de los triples para mantener la ilusión de un triunfo que no pudo concretar.

La mala selección de lanzamientos llevó a muy flojos números de efectividad: 46% en dobles (14 de 30) y 26% en triples (9-34). Iván Gramajo con 15 puntos y Juan Pablo Corbalán con 14 fueron los principales goleadores de Regatas. En Quimsa se destacaron Jerome Meyinsse y Matías Solanas con 15 puntos cada uno.

El encuentro fue de rachas y de bajo goleo. Quimsa se adelantó rápidamente 9 a 7, pero Regatas metió un parcial de 14 a 2 para llevarse el cuarto inicial 16 a 11.

En el amanecer del segundo parcial, el Fantasma se escapó por 10 (21 a 11), sin embargo, el visitante clavó una racha de 15 a 2 para pasar a ganar 26 a 23 y quedarse con el período 37 a 34.

De la mano de Meyinsse, desequilibrante cerca del aro, el conjunto santiagueño estiró la brecha a 12 (48 a 36). En tanto que un par de triples de Nicolás Aguirre mantuvo en juego a Regatas que llegó a cuarto final 4 puntos abajo (53 a 48).

En los últimos 10 minutos, Quimsa aprovechó las ventajas defensivas del rival para llegar al gol por varias vías. Mientras que Regatas dependió de las mandadas de Ramírez Barrios y los triples de Gramajo (3 en el parcial) y Corbalán (1) pero no alcanzó para torcer el resultado final.

El elenco correntino emprenderá una nueva gira donde visitará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el domingo 9 y a Boca Juniors el martes 11 para después viajar hasta Asunción, Paraguay, donde jugará los cuartos de final de la Liga Sudamericana del 14 al 16.