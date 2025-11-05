Se realizó la primera Convención de Fiscales y Policía Rural de Corrientes

En la Sociedad Rural de Bella Vista, se realizó la Primera Convención de Fiscales y Jefes de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de la Provincia de Corrientes.



El encuentro reunió a seis integrantes del Ministerio Público Fiscal y jefes y oficiales de todas las unidades especiales rurales de Corrientes.

Participaron los fiscales Ramón Alfredo Muth y Sergio Germán Freitag, de Bella Vista; Juan Carlos Castillo y Gerardo Cabral de Mercedes; José Omar Caseré de Goya y Oscar Cañete de Curuzú Cuatiá.

El comisario general Gerardo Torres titular de la Dirección General de la Dirección Policía Rural inauguró el evento, destacando la importancia de la colaboración entre las fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal.Los fiscales compartieron experiencias y casos relevantes, resaltando los resultados obtenidos en causas por abigeato y delitos rurales. También destacaron las condenas rápidas logradas gracias a la coordinación institucional.

La jornada permitió a los jefes y efectivos de las unidades rurales intercambiar experiencias, realizar consultas operativas y fortalecer los mecanismos de actuación conjunta. Esto busca agilizar los procedimientos y optimizar la respuesta policial en el ámbito rural.



La convención refleja el compromiso del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en mejorar el servicio de seguridad rural en beneficio de los ciudadanos correntinos. Se proyecta replicar este evento en otras circunscripciones judiciales y jurisdicciones provinciales.