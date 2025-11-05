¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

perro rescatado Donald Trump Encuentro Nacional de Mujeres
Faltan dos semanas

Abren las inscripciones para el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: cómo anotarse

Aclararon que la participación no depende de una contribución, “nadie queda afuera”. La inscripción, es una herramienta clave para planificar los espacios, talleres y actividades.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 20:24

La Comisión Organizadora del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en Corrientes, anunció la apertura de las inscripciones para participar del mismo. Este evento colectivo y autoconvocado reúne cada año a mujeres y diversidades de todo el país para debatir, organizarse y alzar las voces frente a las desigualdades. Cada edición, se sostiene gracias a la autogestión y al trabajo colectivo.

Inscripciones y costos

 Las inscripciones, ya disponibles, son una herramienta clave para planificar los espacios, talleres y actividades. Los aportes son muy accesibles: uno general de $6.000 y otro solidario de $10.000. Podes anotarte haciendo click acá.

Estos aportes permiten cubrir gastos comunes y fortalecer el trabajo de las comisiones organizadoras. Sin embargo, la participación no depende de una contribución económica: nadie queda afuera. La prioridad es que todas y todes sean parte de esta construcción colectiva.

¿Por qué sumarse?

El Encuentro es un espacio único, masivo, horizontal y plural, donde se autoconvocan miles de personas de distintos territorios y sectores sociales. Los talleres temáticos son su corazón: espacios de intercambio, debate y construcción colectiva, donde todas y todes pueden opinar, aportar y construir consensos.

La convocatoria apela a la autoorganización y la solidaridad para sostener este proceso. Inscripción y participación 

Las formas de participación ya están habilitadas: 

● Inscribite para asistir y ser parte de la autogestión en: encuentroplurinacionalmujeresydisidencias.com.ar  o a través del link

 ● Colaborá económicamente con un aporte voluntario para sostener el evento. No esperes a último momento. Inscribirse con anticipación permite organizar mejor los espacios, garantizar la participación y fortalecer los lazos con otras mujeres y diversidades de todo el país.

Este encuentro no es solo un evento: es una oportunidad histórica para visibilizar luchas, consolidar redes y seguir construyendo colectivamente.

 

