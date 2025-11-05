En plena crisis y antes del Superclásico, Gallardo renovó su contrato con River

En plena crisis, y cuando se empezaba a especular con su futuro a días del Superclásico, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026. Tras suspender inesperadamente la conferencia posterior a la derrota con Gimnasia, que complicó la situación del MIllonario en la tabla anual pensando en clasificar a la Copa Libertadores 2026 y desató el repudio del Monumental, el DT comunicó su continuidad en una conferencia de prensa junto al flamante presidente Stefano Di Carlo. "Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene", señaló el Muñeco ante los micrófonos.

"Principalmente agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva que creo yo que la historia de River ha atravesado muchas de estas. En cuanto a eso tengo que decir que no estamos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan", comenzó diciendo el DT más ganador de la historia del club.

Y añadió: "Generar un nuevo espacio en un entorno en el que nos podamos mentalizar nuevamente nos va a hacer volver a ganar. Ahí es donde creo yo que desde mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de encarar esta adversidad es lo que me hace creer que tengo las convicciones necesarias como para redoblar la apuesta".

A diferencia de las renovaciones contractuales durante su primer y exitoso ciclo en el club de sus amores, esta vez Gallardo acordó la extensión de su vínculo en plena competencia y antes del Superclásico ante Boca. Así lo explicó: "Me parece que anunciar la continuidad depende del convencimiento que tengamos todos acá. En diferentes gestiones he tenido vínculos mucho más amplios y cada fin temporada se ha hecho una evaluación de cómo seguir. En este caso preferimos hacerlo así. Vamos revalidándonos todo el tiempo. Nadie está por encima de River".

"Más allá de la situación estoy contento por la continuidad. Desde la convicción, desde el deseo de revertir la situación y porque entiendo que esta crisis futbolística va a pasar. Eso me hace estar acá", agregó.

Y ahondó en el tema, dejando una frase que recordó a aquellas que hicieron que el hincha de River se embanderase detrás suyo: "Yo soy un chico de la casa, un pibe de River, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo, el que especulaba con eso no me conoce, no entiende de lo que estoy hecho y no sabe lo que quiero a este club. De lo que sí estoy seguro es de que vamos a volver a ganar".

El próximo domingo, desde las 16.30, River visita a Boca en un Superclásico que tendrá aún más condimentos de los habituales. Una victoria xeneize o un empate le aseguraría a los comandados por Claudio Úbeda la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual y relegaría a su eterno rival a jugar, al menos, el repechaje. Un triunfo millonario, por otra parte, no solo lo dejaría con chances de superar a su rival en la anual, sino que sería una inyección enorme de confianza para un equipo que pareció tocar fondo ante Gimnasia en el Monumental.

"Es un partido bueno para volver a ser o aprender a conocerse", definió Gallardo. Con la renovación del Muñeco como un soplo de aire fresco en medio de tantos rumores, River se prepara para afrontar este clásico definitorio y el final de un 2025 que por ahora está siendo olvidable.