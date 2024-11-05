¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 5 de noviembre

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 07:20

Gustavo Valdés viajó a Paraguay: acompañó a Santiago Peña en la inauguración de obras

Buscan a un hombre acusado de abuso sexual en Corrientes

Víctor Piñeiro, de Tajy: "El público europeo lloró al escuchar chamamé"

Luego del intenso calor, llegan tormentas fuertes a Corrientes

Virginia Gallardo participó del encuentro de diputados electos de LLA con Karina Milei

Huyeron de la Policía y arrojaron un arma de guerra en Corrientes

Comité contra la Tortura realizó una denuncia por apremios en Corrientes

Una calle del centro de Corrientes permanecerá cortada durante cuatro días por obras

Corrientes: un joven murió tras un enfrentamiento con armas de fuego en el barrio Paloma de la Paz

La Justicia de Corrientes declara culpable al psicólogo por abuso sexual a menor con discapacidad en Itá Ibaté
 

Últimas noticias

