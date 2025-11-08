Maxi López sobre Wanda Nara: “De a poco vamos teniendo buena relación”

Maxi López, participante de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), estuvo como invitado en Sería Increíble (Olga), donde habló sobre su paso por el reality y su vínculo con Wanda Nara, con quien durante años mantuvo una relación conflictiva.
Durante la entrevista, López destacó el respeto que siente por los jurados del certamen y confesó que al principio estaba nervioso frente a las cámaras: “Al principio me cagaba un poco, pero después me fui soltando. Cuando Wanda me ataca, entonces yo voy. Es nuestra dinámica, siempre fue ida y vuelta”.
Consultado sobre su relación con la empresaria, el exjugador aseguró que hoy viven una etapa distinta, más madura y enfocada en sus hijos: “Estamos bien. Es un partido difícil, pero estamos saliendo, de a poquito vamos teniendo buena relación. Este momento está bueno para nosotros y para los peques también”.
López también reconoció que, aunque no la considera una amiga, con Wanda hay “buena onda y predisposición”. Finalmente, destacó que disfruta poder compartir más tiempo con sus hijos: “A mí tener esta relación con ella me encanta, porque los chicos lo viven felices”.