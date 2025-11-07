Doble renuncia de Santilli

El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.

La semana entrante se espera que jure al cargo al que fue designado por el presidente Javier Milei, el último domingo.

Inicialmente se pensó que la renuncia de Santilli dejaba lugar a que asuma, hasta el 10 de diciembre, Nelson Marino, hombre de Horacio Rodríguez Larreta. Pero la falta de sesiones antes de esa fecha hará que, tal como estaba planeado, a partir del 10 de diciembre, en la banca por la que fue elegido Santilli en octubre pasado, será para Rubén Torres, de las filas del armador Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei. Santilli debió presentar dos renuncias: ante la Cámara de Diputados y luego, ante la justicia electoral.