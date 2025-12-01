Libarona presentó en Corrientes los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal Federal

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, brindó este lunes en Corrientes una conferencia de prensa donde detalló los cambios más importantes que traerá la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

Libarona señaló que la puesta en marcha del nuevo código representa un quiebre histórico para la Justicia Federal. “Uno es la implementación de la ley procesal que le confiere amplios derechos a las partes. Cambia totalmente el sistema: se acabó el sistema inquisitivo, el expediente con ganchos, la oscuridad, y pasamos a un sistema con roles distintos, definidos, precisos, con transparencia, celeridad, formalización e inmediatez. Todo oral, todo audiencias y rápidas.

”Indicó que este paso coloca al país en un modelo moderno, basado en la oralidad, la publicidad de los actos y la presencia directa de todas las partes en cada instancia clave del proceso.

Nuevo Código Penal en camino

El ministro confirmó además que el proyecto de nuevo Código Penal está en etapa avanzada dentro del Ejecutivo. “Es el segundo cambio. El proyecto del Código Penal está avanzando en áreas del Gobierno para ser sometido a consideración del Congreso.”

A esto sumó otras reformas ya sancionadas o en debate legislativo, como la ley de juicio en ausencia, la ley de reiterancia, la ley de mafias y la ley de imputabilidad, esta última elaborada por él mismo.

Libarona destacó que el objetivo es construir un plexo normativo moderno y eficaz, que incluya también la oralidad civil y comercial y una nueva ley de sociedades. “Queremos herramientas útiles para que jueces y fiscales trabajen mejor. Que tengamos una justicia mejor, que se reconcilie con la sociedad que tanto la critica.”

Aseguró que el presidente Javier Milei y el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le dieron la instrucción de avanzar con determinación: “La orden del Presidente es que tengamos una justicia mejor.”

Sobre cómo afectarán estos cambios en la vida cotidiana de la gente, el ministro fue contundente. “Mucho. La prensa, van a poder asistir a todos los juicios. Va a ser todo oral. La víctima va a ser invitada y tendrá intervención real en múltiples actos procesales. El ciudadano debe sentirse parte.”

Además, reafirmó su intención de insistir con los juicios por jurados, porque significan “soberanía popular y decisión del pueblo”.

Un cambio profundo para la profesión jurídica

El ministro también se refirió al impacto en el ejercicio de la abogacía. “El cambio será sustancial. Los abogados deberán profesionalizarse más, trabajar en equipos, alegar en audiencias, lucirse. Vamos a tener un sistema similar al de las películas de Estados Unidos.”

Recalcó que la nueva estructura permitirá juicios más cortos, con plazos razonables entre 3 y 6 años, y la posibilidad de que las partes acuerden extensiones o límites.

Libarona insistió en la necesidad de eliminar procesos eternos. “No puede ser que existan juicios de 22 o 26 años. ‘Justicia lenta no es justicia; justicia rápida es un derecho humano esencial’, decía mi padre.”

Explicó que el nuevo código introduce la extinción de la acción penal por plazo razonable, lo que responsabiliza al Estado si no cumple con los tiempos establecidos.