Bayer Leverkusen reactiva el interés por Kevin Zenón

Boca Juniors planifica el 2026 con renovación en el plantel, que por ahora, sigue bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda.

En la lista de jugadores está el volante goyano Kevin Zenón y nuevamente surge la posibilidad de emigrar al fútbol europeo.

Cuando parecía que el mercado internacional se había enfriado para Kevin Zenón, un viejo interesado volvió a escena y capta la atención de Unión de Santa Fe que mantiene el 20% de su pase,, de acuerdo a lo que informó el Diario Uno de Santa Fe.

En Buenos Aires comenzó a circular la versión de que Bayer Leverkusen vendría por el correntino, de pobre segundo semestre en Boca.

El presente del volante en Boca dista mucho de lo que se esperaba cuando llegó como una de las apuestas fuertes de la gestión de Riquelme. En el primer semestre tuvo rodaje, pero en la segunda mitad del año perdió lugar tanto con Miguel Russo como con Claudio Úbeda. Boca necesita vender y Zenón está entre los apuntados.

Zenón tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028 y tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. El goyano jugó 79 partidos con Boca y anotó 10 goles.

Según trascendió, Bayer Leverkusen enviaría un emisario para interiorizarse en las condiciones y abrir una negociación. No sería la primera vez que Zenón genera interés fuera del país: en el mercado pasado llegaron ofertas de Olympiakos (Grecia) y CSKA de Moscú por 7 millones de dólares. Boca estaba dispuesto a aceptar, pero con una condición: no compartir con Unión.

El Tate se plantó, exigió respetar su 20% y rechazó quedar afuera del negocio. Más tarde ofreció una salida —ceder un 10% para ser sociedad con el comprador—, pero Boca tampoco lo aceptó.

Hoy el escenario es otro. Boca necesita ingresos y tendrá que repartir con Unión si vende a Zenón, lo que hasta ahora nunca quiso hacer. La cláusula de rescisión del volante es de 15 millones de dólares, un número difícil pero no imposible para un club europeo.

Mientras tanto, en Santa Fe observan cada movimiento con expectativa. No depende de Unión, pero cada rumor, reunión y contacto puede significar un beneficio directo para una institución que espera, ahora sí, que este sea el mercado en el que finalmente llegue la oferta que destrabe todo.