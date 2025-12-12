Superclásico 2026: se confirmó la fecha del River vs Boca del Torneo Apertura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves cuándo se disputará el Superclásico 2026 entre River Plate y Boca Juniors, por el Torneo Apertura. El cruce se jugará en el estadio Monumental el fin de semana del domingo 19 de abril de 2026, con horario a definir.

El encuentro corresponderá a la fecha 15, la anteúltima del campeonato. En el segundo semestre, durante el Clausura, la Bombonera será sede del otro Superclásico.

El último duelo entre ambos se jugó en La Bombonera, donde Boca ganó 2 a 0. En Núñez, la última victoria fue de River por 2 a 1.

La confirmación del Superclásico se dio junto al sorteo del Torneo Apertura 2026, que determinó el fixture completo y las fechas de todos los clásicos del fútbol argentino. Los 30 equipos quedaron divididos en dos zonas y cada jornada tendrá un partido interzonal, en algunos casos de rivalidad histórica.

Clásicos destacados

Huracán vs. San Lorenzo: fecha 4 (8 de febrero)

Gimnasia vs. Estudiantes: fecha 5 (15 de febrero)

Newell's vs. Rosario Central: fecha 8 (1° de marzo)

Belgrano vs. Talleres: fecha 11 (15 de marzo)

Argentinos vs. Platense: fecha 12 (22 de marzo)

Independiente vs. Racing: fecha 13 (5 de abril)

Lanús vs. Banfield: fecha 14 (12 de abril)

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza: fecha 16 (26 de abril)

Así quedaron los grupos del Apertura 2026:

Zona A: Boca, Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes LP, Gimnasia (Mendoza), Vélez, Newell’s, Unión, Lanús, Central Córdoba, Defensa y Justicia.

Zona B: River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes RC, Independiente Rivadavia, Gimnasia (La Plata), Tigre, Argentinos, Sarmiento, Rosario Central, Banfield, Atlético Tucumán y Aldosivi.

El certamen marcará el inicio de la temporada 2026 en el fútbol argentino.