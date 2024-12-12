¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Felinos calor en Corrientes Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 12 de diciembre

Por El Litoral

Jueves, 12 de diciembre de 2024 a las 07:05

Con una inversión de $10 mil millones, Valdés inauguró una Estación Transformadora
¡Campeón de la Copa Argentina! Central Córdoba dio el golpe ante Vélez
El Gobierno anunció el nuevo umento para los jubilados: cuánto cobrarán en enero
Árbol de los deseos: habilitaron un espacio para intenciones navideñas en Corrientes
"Más luces y menos ruido”: prohíben la pirotecnia de estruendo en Corrientes
Coquimarola fue declarado Ciudadano Ilustre por su aporte a la música y la cultura
Buscan adoptantes para 20 gatos que vivían hacinados en una casilla de madera
Cómo es la nueva comisaría que inauguró Valdés
Atraparon a un joven por sustraer luces y focos que eran adornos navideños

El Gobierno excluye de la Hidrovía un pedido de Corrientes
 

MÁS LEÍDAS

Últimas noticias

