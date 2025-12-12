La CGT anunció una movilización contra la reforma laboral

La reforma laboral impulsada por el Gobierno abrió un nuevo frente de conflicto con el sindicalismo. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que se movilizará el jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo para expresar su rechazo al proyecto que el presidente Javier Milei remitió al Congreso.

La decisión fue tomada por la conducción de la central, encabezada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, durante una reunión de mesa chica. Los gremios plantearon fuertes críticas al texto oficial, pese a que la iniciativa no introduce cambios centrales sobre el rol de los sindicatos.

Según informaron, el encuentro estuvo dominado por el análisis del proyecto ingresado al Senado. “Fue el eje político, social, económico y laboral del país”, indicaron los dirigentes.

La CGT también cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por no mencionar aspectos relevantes del Informe del Consejo de Mayo. Afirmaron que el informe contiene expresiones que consideran “agresiones hacia los trabajadores”.

Uno de los puntos observados por la CGT es la propuesta para que los empleadores actúen como agentes de retención de cuotas de afiliación solo con autorización expresa del trabajador y con acuerdo de partes, previa resolución de la Secretaría de Trabajo. La central cuestiona que el esquema podría debilitar el financiamiento sindical.

Los gremios insistieron en la falta de un proceso de negociación previo y remarcaron que el proyecto no incluyó a dos actores clave: las organizaciones de trabajadores y los empleadores del sector productivo. Plantearon además que varias disposiciones serían “inconstitucionales” por contradecir principios del derecho laboral.

En su evaluación del contexto, la CGT habló de un “industricidio”, con más de 18.000 pymes cerradas y la pérdida de 300.000 empleos formales. “Cada día, 400 trabajadores quedan fuera del mercado laboral”, señalaron.

La central obrera anticipó que desplegará una estrategia política y judicial para intentar frenar la reforma. “Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse”, cerraron.

Con información de TN.