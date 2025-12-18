El Turismo Carretera 2000 presentó su agenda y Krujoski define su futuro

El Turismo Carretera 2000 tiene agenda confirmada para su su segundo año de competencia y el piloto correntino Humberto Krujoski analiza su futuro competitivo.

Para el 2026, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) estableció doce fechas para el Turismo Carretera 2000. La apertura será en La Plata el 31 de enero y el 1 de febrero. Resta confirmar la sede para las próximas carreras y el campeonato 2026 culminará en el mes de noviembre.

Krujoski fue parte de debut del Turismo Carretera 2000. Manejó un Renault Fluence del Axion Energy Sport junto al Ambrogio Racing.

La presentación de Krukoski con la novel categoría fue en la segunda fecha en el autódromo San Juan Villicum y cerró en el quinto lugar el campeonato. El título fue para su compañero de equipo, Agustín Canapino.

La intención del correntino es mantenerse en la categoría, seguiría en el mismo equipo, mientras trabaja con la posibilidad de regresar al Turismo Carretera.

“Llegó la última fecha de la temporada 2025, muchos triunfos y podios,junto a un gran equipo y sponsors”, publicó el correntino en sus redes sociales. “Ahora a pensar en lo que viene”, anticipó.

La primera fecha del Turismo Carretera 2000 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata será junto al Turismo Pista.

La presentación del calendario 2026 para todas las categorías fiscalizadas por la Asociación Corredores Turismo Carretera se concretó este jueves en la sede de la TV Pública.

El Turismo Carretera, junto al TC Pista, tendrá la apertura de la temporada 2026 el 15 de febrero en El Calafate. El TC Mouras y TC Pista Mouras pondrá primera el 25 de enero; mientras que las TC Pick Up y TC Pista Pick Up lo harán el 22 de febrero.

Calendario 2026

El campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000 contará con 12 fechas, dos finales por fin de semana.

La Plata fue elegida para la fecha inaugural, en tanto que todavía no se dio a conocer los otros circuitos que visitará la categoría.

El calendario 2026 para el Turismo Carretera 200 quedó establecido de esta forma:

Fecha 1: 31 de enero y 1 de febrero en La Plata.

Fecha 2: 28 de febrero y 1 de marzo.

Fecha 3: 28 y 29 de marzo.

Fecha 4: 11 y 12 de abril.

Fecha 5: 9 y 10 de mayo.

Fecha 6: 23 y 24 de mayo.

Fecha 7: 13 y 14 de junio.

Fecha 8: 18 y 19 de julio.

Fecha 9: 8 y 9 de agosto.

Fecha 10: 5 y 6 de septiembre.

Fecha 11: 17 y 18 de octubre.

Fecha 12: 21 y 22 de noviembre.