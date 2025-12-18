Corrientes: venderán como chatarra las motos secuestradas que no sean reclamadas en Virasoro

En un contexto de emergencia económica y financiera, la Municipalidad de la ciudad correntina de Virasoro tomó una drástica decisión respecto a los rodados alojados en el playón municipal. Aquellas motocicletas que hayan sido secuestradas en operativos de tránsito y cuyos dueños no las reclamen en un período perentorio, serán compactadas y vendidas como chatarra.

La medida busca descomprimir los depósitos comunales y, al mismo tiempo, generar recursos económicos para las arcas municipales. El Ejecutivo local fue tajante: si los propietarios no se presentan antes de los 15 días posteriores a la retención, la Comuna dispondrá de las unidades sin derecho a reclamo posterior por parte de los titulares.

Emergencia y controversia

El intendente Guillermo de la Cruz fundamentó la resolución en la necesidad de optimizar los recursos ante la crisis financiera que atraviesa la localidad. Según explicaron desde el municipio, el material resultante de la compactación de las unidades será comercializado como metal reciclable, lo que representará un beneficio económico directo para el Estado local.

Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido para los vecinos. En las últimas horas, una catarata de comentarios y debates se desató en las redes sociales. Mientras algunos sectores apoyan la liberación de los espacios públicos y el ordenamiento, otros cuestionan la brevedad de los plazos y el destino final de los vehículos.

Plazos y ejecución

Aunque todavía no se ha fijado una fecha precisa para el inicio de las subastas o el proceso de compactación, el Municipio instó a los ciudadanos que tengan vehículos retenidos a regularizar su situación a la brevedad.

Pasado el lapso de dos semanas, las motocicletas perderán su condición de vehículos resguardados para pasar a ser considerados residuos metálicos aptos para la venta.

