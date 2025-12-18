Demoraron a un correntino con un vehículo con varias irregularidades

Un hombre de 33 años, oriundo de Paso de Los Libres, Corrientes, fue demorado en la madrugada de este jueves en el Puesto Control Vial Brazo Largo, en la provincia de Entre Ríos, cuando se desplazaba en un automóvil Volkswagen Suran con varias irregularidades.

Según informaron fuentes policiales, el conductor presentó una impresión de título digital que generó dudas al personal policial.

Al ampliar el control, se constató que el dominio del vehículo estaba asociado a otro y que las numeraciones de chasis y motor presentaban signos de adulteración, al igual que las chapas patentes.

El vehículo fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Villa Paranacito.

La demora del correntino se produjo a las 2:07 horas de la madrugada, cuando el personal policial realizaba un control vehicular de rutina en el ingreso a la provincia de Entre Ríos.

El conductor, que viajaba acompañado por su hermana de 37 años y una menor, no pudo justificar la procedencia del vehículo.

La Unidad Fiscal de Villa Paranacito, a cargo del Dr. Popelka Gastón, ordenó el secuestro del vehículo y dispuso las medidas necesarias para esclarecer el caso.