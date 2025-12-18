El control aéreo, los reclamos y los rehenes

No se trata solo de volar, sino de unir.

Una vez más, en lo que va de estos días y por las próximas semanas, los vuelos nacionales e internacionales se verán afectados por medidas de fuerza. Así lo anunció la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que nuclea a los controladores aéreos.

Ante la falta de respuesta a los reclamos del gremio a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la aviación de carga ya había sufrido interrupciones en la operación durante noviembre último.

Denuncian desde el gremio que las autoridades de EANA muestran una “intransigencia brutal y una ausencia de diálogo” a partir de su asunción en 2024. Aseguran que tanto cuestiones salariales como otras 60 de orden operativo continúan sin respuesta. Solicitan la reincorporación de despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, así como la revisión de montos por refrigerio y trayectoria y la reapertura de la paritaria. Y reclaman que los trabajadores de los servicios de navegación aérea no pueden verse obligados a tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes.

Con paros de entre dos y tres horas, las medidas comenzarán a regir hoy, y el cronograma incluye también mañana, el martes 23, el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre, con afectación de despegues y vuelos con alcances distintos cada día, empezando con los vuelos domésticos de manera progresiva hasta afectar los internacionales, según anuncian. Como servicio público considerado esencial, los paros deben garantizar las operaciones de aeronaves en emergencia o que prestan servicios sanitarios, humanitarios o de salvamento.

Tal como ya ocurrió en agosto pasado, los controladores complican la vida de los argentinos en fechas clave de mucho movimiento como la previa de las fiestas de fin de año, el período de mayor tránsito aéreo en el país. Por entonces, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria pero la falta de avances fue la que condujo a la afectación de vuelos de carga en noviembre.

El Gobierno destaca que el gremio muestra una postura inflexible y que “obedece a intereses netamente políticos personales de la cúpula gremial”. En tiempos de alta demanda, las cancelaciones y modificaciones son un verdadero dolor de cabeza que convierte a miles de pasajeros en rehenes de unos pocos gremialistas que forman parte de un pasado al que mayoritariamente los argentinos no queremos volver.

Y habrá que insistir en el final con la frase del iniciio. Se trata de unir.

Bienvenido sea el cambio de actitud cuando se trate de reclamar, se puede incluso ante la tensión peor ofrecer previsibilidad a los pasajeros sin poner en descanso el músculo sindical.

Lo merecen los hacedores del recurso con el que todo funciona y se llaman contribuyentes.

Pero lo merece una Argentina que debe sellar con el olvido las prácticas que tensionan la cuerda sobre la que está parada haciendo equilibrio la paz social.