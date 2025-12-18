Cómo es el plan de mejoras integrales que el Municipio ejecuta en un barrio de Corrientes

El intendente Claudio Polich encabezó este jueves una recorrida por el barrio Santa Catalina, donde la Municipalidad de Corrientes despliega un operativo conjunto de infraestructura y servicios. Las tareas, coordinadas entre las secretarías de Obras y Servicios Públicos, apuntan a optimizar la transitabilidad y los espacios recreativos de este sector estratégico del sur capitalino.

El jefe comunal supervisó el despliegue de maquinarias que realizan el nivelado de calles internas, desmalezamiento y la construcción de una nueva plaza equipada para los vecinos.

Frentes de obra y conectividad

El plan de intervención se centra en asegurar la conectividad del barrio con las zonas aledañas. Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, señaló que los trabajos se ejecutan por etapas, priorizando las avenidas principales para garantizar una circulación fluida. "Buscamos ejecutar un trabajo continuo poniendo la Municipalidad al servicio del vecino", destacó el secretario.

Por su parte, Gómez de la Fuente explicó que el diseño de las obras contempla especialmente el mantenimiento de las calles de tierra y ripio, factores críticos ante las intensas lluvias. El objetivo es recuperar la calzada y realizar bacheo y reparación de cordones para evitar el deterioro del suelo.

Consolidación del espacio público

Polich remarcó que estas acciones forman parte de un plan mayor para embellecer la ciudad y nivelar la calidad de los servicios en todos los barrios. Además de las obras en Santa Catalina, el intendente adelantó que se están reconstruyendo veredas en otros puntos de la capital para mejorar la seguridad vial.

Las labores en terreno continuarán durante los próximos días, siempre supeditadas a las condiciones climáticas, con el fin de consolidar la infraestructura urbana en los sectores con desarrollo inmobiliario incipiente.