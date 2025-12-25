Tras un rastrillaje recuperaron un teléfono de alta gama robado momentos antes

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó un teléfono de alta gama en la ciudad Capital, el cual fue robado momentos antes.

Ocurrió en la mañana de este este jueves, cuando personal de la Comisaría II Urbana tomaron conocimiento del robo a una mujer mayor de edad, siendo sustraído un celular marca iPhone 13.

Tras la denuncia se inició un rápido rastrillaje en la zona hasta que en calle Suipacha al 1.700 se divisó a dos personas, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga, dejando abandonado un dispositivo móvil coincidente al reportado como robado.

Los efectivos procedieron así al secuestro preventivo del dispositivo para trasladarlo a la mencionada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.

