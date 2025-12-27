Ramírez Barrios habló del nuevo objetivo que se fijó Regatas

El lunes 29 se jugará el primer clásico de la temporada en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) entre Regatas y San Martín.

No será un cotejo más, porque hoy comparten la quinta ubicación con un registro de 8 triunfos y 5 derrotas, por lo tanto el ganador avanzará en la tabla y alcanzará a Oberá Tenis Club en el cuarto lugar.

“El desafío que nos pusimos después de la final de la Sudamericana era estar entre los cuatro primeros, tratar de entrar al Super 4, así que es el desafío y el objetivo que tenemos por delante es ese, y estamos trabajando para poder lograrlo”, comentó Fabián Ramírez Barrios, capitán de Regatas Corrientes.

El conjunto Fantasma venció a Ferro en el barrio porteño de Caballito el jueves 18 de diciembre y el plantel regresó a las prácticas el último viernes.

“Creo que vamos a llegar bien. Tuvimos una pausa de unos días para descansar, para despejar un poco la mente de lo que fue este principio de temporada”, contó. “Ahora tengo la cabeza de lleno en lo que va a ser el clásico. Estoy tranquilo porque sé que el equipo trabaja siempre a conciencia y está en buen camino”.

“San Martín también está ahí también al acecho, tratando de escalar posiciones, un poco irregular en algunos momentos, pero un equipo duro y bien armado creo”, acotó sobre el clásico de este lunes.

“Vamos a jugar contra un rival que se armó para para estar también arriba, lo está demostrando y está jugando bien. Es un equipo peligroso, así que nosotros tenemos que tratar de estar concentrados, de manejar los ritmos, de tratar de tirar toda la jerarquía que tenemos hacia ellos y tratar de estar tranquilos para poder cerrar de la mejor manera”, analizó.

“Ojalá que la gente se sume al clásico, que vaya, que nos aliente, que nos apoye. Va a ser un partido muy lindo. Si bien no es nuestra casa, no es nuestra cancha, pero dadas las condiciones, nosotros tenemos que salir, dar lo mejor y esperamos también lo mejor de la gente”, reflexionó sobre el juego del lunes donde Regatas hará las veces de local en el estadio del clásico rival.

En el inicio de la temporada, Regatas disputó la Liga Sudamericana donde alcanzó el subcampeonato.

“Todavía queda la sensación amarga de haber perdido el partido de la final. Creo que nos habíamos preparado de la mejor forma para llegar a lograr el objetivo, pero esto es así”, reconoció.

“Ya dimos vuelta a la página, lo demostramos sobre todo en los partidos contra San Lorenzo y contra Ferro, ahí en Caballito. Esto sigue, tenemos que seguir trabajando, pero sin olvidar que esas cosas nos pueden pasar y que tenemos que tratar siempre de salir a jugar los 40 minutos”, agregó el jugador correntino.

900 triples

En el encuentro frente Ferro Carril Oeste, Fabián Ramírez Barrios anotó 19 puntos entre ellos 4 triples para llegar a los 900 en Liga Nacional. “Estoy feliz. No sabía que llegué a esa cifra, pero contento por seguir sumando cosas importantes a nivel profesional y también personal. Es un premio al esfuerzo, al sacrificio de tantos años, de tantas cosas vividas, algunas buenas y otras no tan buenas. Siempre es bueno este tipo de premios para seguir buscando cosas importantes”, dijo.