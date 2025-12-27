Kevin Zenón dio el sí y cambió de equipo

Kevin Zenón y Sol Amsler se casaron el viernes 27 a orillas del agua en la ciudad de Santa Fe. El volante goyano dio el sí y cambió de equipo, pasó a jugar para los casados. La ceremonia contó con figuras de Boca Juniors.

En medio del receso por el cierre de la temporada, varios futbolistas aprovecharon los días libres para acompañar al mediocampista en un momento clave de su vida personal.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey arribaron al evento, en la tarde del viernes, en un avión privado junto a sus parejas. Ya en destino, se sumó otro integrante del equipo, Lautaro Blanco, y la imagen grupal tomó aún más repercusión cuando aparecieron dos ex futbolistas formados en el club, protagonistas de una foto que rápidamente se viralizó: Ezequiel Fernández y Cristian Medina.

Los ex Boca compartieron vestuario con el novio en su primer tramo en el club y conformaron un gran mediocampo que dio que hablar durante la gestión de Diego Martínez, que luego los catapultó a los Juegos Olímpicos. Uno transita el presente en el Bayer Leverkusen y el otro viene de jugar en Estudiantes, pero ambos mantuvieron el vínculo y se sumaron a la postal xeneize que circuló en redes sociales.

La ceremonia se realizó al aire libre en un salón del Dique II de la capital santafesina, aunque por el calor la celebración continuó luego en el salón principal; en el momento del “sí” se encendieron bengalas de humo y la banda Los Totora brindó el show en vivo.

En un contexto de descanso para el plantel, que volverá al ruedo el 2 de enero en Boca Predio bajo la conducción de Claudio Úbeda, la boda volvió a reunir a futbolistas de Boca fuera de la cancha, esta vez para celebrar lejos de la pelota.

La fiesta se dio en una ciudad clave para la historia de la pareja, Santa Fe, donde Zenón y Amsler comenzaron su relación -y a un año exacto del compromiso-. Sin dudas, una noche especial que quedará marcada para siempre.