Puente Chaco-Corrientes: aumentaron los precios de los peajes

Un aumento de peajes comenzó a regir desde la medianoche de este sábado en las cabinas del puente General Belgrano, que une Corrientes y Chaco.

Los nuevos valores impactan en el Tramo III del Corredor Vial de la Ruta Nacional 16. Es decir, que afecta a las estaciones ubicadas en el puente Chaco-Corrientes y en la localidad de Makallé. La medida se implementó sin anuncios previos.

De esta manera, el incremento tarifario alcanza a todas las categorías de vehículos, desde autos hasta camiones y transporte pesado. Los montos varían según la categoría del vehículo y el medio de pago.

Nuevos valores

(Autos) vehículos de 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: Manual: $1.300 / TelePASE: $1.258,07

Vehículos de 2 ejes de mayor porte (más de 2,30 metros): Manual: $2.600 / TelePASE: $2.516,14

Categoría 3 (3 y 4 ejes): Manual: $3.800 / TelePASE: $3.775,21

Categoría 4 (5 y 6 ejes): Manual: $5.100 / TelePASE: $5.033,28

Más de 6 ejes: Manual: $6.300 / TelePASE: $6.291,35

El aumento coincide con la temporada de mayor circulación por turismo y traslados regionales. Anteriormente, las autoridades de Vialidad Nacional habían señalado que no se modificarían las tarifas hasta concretar procesos de licitación y obras de mejora en la infraestructura del corredor.