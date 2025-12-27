Rescatan a 17 patos sirirí a los pocos minutos de nacer en una plaza de Goya

Un hecho poco común y cargado de ternura sorprendió este fin de semana a vecinos y transeúntes, 17 patos sirirí nacieron en plena plaza San Martín, en la ciudad de Goya. El hecho se registró durante la mañana del sábado se activó un operativo de rescate para proteger a los ejemplares, pertenecientes a una especie autóctona de la región, ante los riesgos propios del entorno urbano.

Preservación de fauna autóctona

Los patitos fueron cuidadosamente trasladados a un ambiente seguro, adecuado para su desarrollo, lejos del tránsito, la presencia masiva de personas y otros factores que podían poner en peligro su supervivencia.

En el procedimiento también intervino el delegado local de Recursos Naturales, Juan Atilio Galimberti, quien acompañó las tareas para garantizar que el manejo de la fauna se realizara conforme a los protocolos de conservación vigentes, según confirmó Juan Carlos Peña, director del Serpentario de la ciudad, al sitio Flash Informativo Goya.

El nacimiento de los siriríes en pleno corazón de la segunda ciudad más importante de la provincia volvió a poner en agenda la convivencia entre la naturaleza y los espacios urbanos, y generó sorpresa y admiración entre los vecinos, que celebraron la rápida intervención para preservar esta pequeña pero valiosa muestra de la biodiversidad correntina.