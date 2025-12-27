¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Dieron a conocer los primeros ternados para la Fiesta del Deporte

El Círculo de Periodistas Deportivos prepara su noche de gala para el 10 de enero.

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 18:35

El sábado 10 de enero de 2026, se llevará a cabo la XXIV° edición de los Premios Curuzú, organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC), junto a la Fundación Metas y Logros. La misma se realizará en el Centro Cultural Tupasy, desde las 21 hs, con entrada libre y gratuita

Este sábado se conocieron los primeros ternados que incluyen seis disciplinas: ajedrez, atletismo, automovilismo, cestoball, ciclismo y deportes hípicos.

Durante la ceremonia se entregará la tradicional estatuilla Curuzú de los Milagros de Plata a los mejores de cada disciplina, y el Premio Curuzú de Oro al deportista más destacado del año.

En esta edición, la Fundación Metas y Logros, institución referente en la organización de eventos deportivos inclusivos, realizará un reconocimiento a más de 40 atletas del deporte adaptado. 

Nominados
Los primeros ternados para la Fiesta del Deporte son:
Ajedrez: Genaro Gómez Gigliani, Tomás Pueyo y Pueyo y  Juan Ignacio Sonaridio.
Atletismo: José Carlos Borget (foto), Brenda Insaurralde y María Paz Romero.
Automovilismo: Humberto Krujoski, Benjamín Traverso y César Quiroz.
Cestoball: Ricardo Marturet, Bruno Fernández y Juliana Miño.
Ciclismo: Lázaro Escalante, Paola Sosa y Ary Mizdraji.
Deportes Hípicos: Leonardo Godoy (equitación), Víctor Manuel Rico (equitación) y Walter Cardozo (Polo).

