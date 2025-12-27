Dieron a conocer los primeros ternados para la Fiesta del Deporte

El sábado 10 de enero de 2026, se llevará a cabo la XXIV° edición de los Premios Curuzú, organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC), junto a la Fundación Metas y Logros. La misma se realizará en el Centro Cultural Tupasy, desde las 21 hs, con entrada libre y gratuita

Este sábado se conocieron los primeros ternados que incluyen seis disciplinas: ajedrez, atletismo, automovilismo, cestoball, ciclismo y deportes hípicos.

Durante la ceremonia se entregará la tradicional estatuilla Curuzú de los Milagros de Plata a los mejores de cada disciplina, y el Premio Curuzú de Oro al deportista más destacado del año.

En esta edición, la Fundación Metas y Logros, institución referente en la organización de eventos deportivos inclusivos, realizará un reconocimiento a más de 40 atletas del deporte adaptado.

Nominados

Los primeros ternados para la Fiesta del Deporte son:

Ajedrez: Genaro Gómez Gigliani, Tomás Pueyo y Pueyo y Juan Ignacio Sonaridio.

Atletismo: José Carlos Borget (foto), Brenda Insaurralde y María Paz Romero.

Automovilismo: Humberto Krujoski, Benjamín Traverso y César Quiroz.

Cestoball: Ricardo Marturet, Bruno Fernández y Juliana Miño.

Ciclismo: Lázaro Escalante, Paola Sosa y Ary Mizdraji.

Deportes Hípicos: Leonardo Godoy (equitación), Víctor Manuel Rico (equitación) y Walter Cardozo (Polo).