Méndez analizó el triunfo en Formosa y anticipa el clásico frente a Regatas

Luego de 14 días sin jugar, San Martín volvió a tener actividad en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y consiguió una gran victoria en Formosa donde venció 91 a 75 y bajó del segundo lugar a La Unión.

La figura del partido fue el perimetral correntina Franco Méndez. Llegó desde el banco de suplentes y terminó con 30 puntos de valoración.

“Fue un partido muy duro. Veníamos de 10 días de entrenar sin jugar, pero estuvimos bien y lo importante es que nos llevamos la victoria”, sostuvo Méndez en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

El encuentro del viernes comenzó complicado para el elenco correntino que llegó a estar 7 puntos abajo en el cuarto inicial.

“La Unión se armó bien. En el primer tiempo los dejamos correr mucho, en el segundo tiempo le bajamos los goles en transición y esa fue la clave de la victoria”, agregó en declaraciones a Pasión Naranja.

“Lógicamente también hay que destacar nuestra defensa porque dejamos en 75 puntos a un equipo que promedia 83”, resaltó.

Méndez anotó 21 puntos, repartió 4 asistencias y tomó 8 rebotes para ser la figura de San Martín en el triunfo como visitante frente a La Unión.

“Ahora a festejar un poco este triunfo, volver a casa y ya pensar en el partido del lunes contra nuestro clásico rival”, manifestó.

“Tenemos que pasar de página porque llega otro encuentro duro. Vamos a ver los videos y analizar como juegan para presentar de la mejor manera el partido”, anticipó.

Regatas y San Martín se enfrentarán este lunes, desde las 22.10 hs. en el estadio Raúl Argentino Ortíz ubicado en el barrio La Cruz.

“Será un lindo clásico para la gente por la fecha en que se juega, pero nosotros tenemos que concentrarnos para dar lo mejor y llevarnos el triunfo”, concluyó.