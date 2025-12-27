En 8 horas se registraron más de 115 milímetros de lluvia en Mercedes

Intensas lluvias afectaron a la ciudad de Mercedes, donde en ocho horas se registraron más de 115 milímetros de lluvia, provocando anegamientos momentáneos y complicaciones en distintos sectores, como en el barrio San Martín. Pese al volumen de agua caída, no se registraron evacuados, según confirmaron desde Defensa Civil del Municipio.

El agua descendió hasta 60 cm

Así lo confirmó Nicolás Lossada, integrante de Defensa Civil de la Municipalidad de Mercedes, quien señaló a El Litoral que se realizaron recorridas preventivas junto al intendente, el viceintendente y secretarios del Ejecutivo municipal. El nivel del agua ya descendió aproximadamente 60 cm, registrándose una mejora en la situación.

“En estos momentos no hay evacuados. Se estuvo realizando una recorrida para prevención, pero no hubo que socorrer ni evacuar a nadie pese a que la lluvia caída fue de 115 milímetros. Nuestros afluentes respondieron bien y evacuaron rápido”, afirmó.

En la misma línea, Susana Escalante, ingeniera del Inta Mercedes, explicó a este medio que la situación comenzó a normalizarse una vez que cesaron las precipitaciones: “En 8 horas llovió 108 milímetros, está drenando el agua en este momento porque paró y eso permite escurrir”, detalló.

Cantidad de agua registrada en distintas zonas

Los registros pluviométricos fueron elevados y variables según la zona. Desde las 7,10 hasta las 12,13, la estación automática de la EEA INTA Mercedes marcó 66,4 milímetros, mientras que en un establecimiento ganadero ubicado sobre la Ruta Nacional N°123, kilómetro 112, se registraron 95 milímetros. A su vez, a dos kilómetros del acceso oeste de la ciudad, en un campo de la familia Fiol, se midieron 80 milímetros.

El registro actualizado de la estación convencional del INTA indicó 108 milímetros entre las 7,10 y las 15 horas, mientras que en la zona de Avenida República Oriental del Uruguay, kilómetro 3,5, el acumulado alcanzó los 132 milímetros entre las 7 y las 16,20.

Si bien el sistema de drenaje llegó a colapsar por momentos debido a la intensidad de las lluvias, con calles anegadas y complicaciones para el tránsito, con el correr de las horas la situación comenzó a regularizarse. Desde los organismos locales destacaron el monitoreo constante y pidieron a la población mantenerse informada ante posibles nuevos eventos climáticos.