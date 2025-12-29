Boca Juniors: Riquelme ya definió al DT para 2026

La confirmación llegó sobre el cierre, en las últimas horas de este 2025 que ya comienza a despedirse. En la previa del fin año, en Boca hicieron detonar un bombazo. ¿Cuál? Después de varias idas y vueltas, del ruido interno por las dudas, Juan Román Riquelme tomó la decisión y quedó oficialmente confirmado quién será el entrenador en la Copa Libertadores 2026.

Y se trata nada menos que de Claudio Ubeda. Sí, el mismo que después de que terminó el torneo Clausura había quedado en el ojo de la tormenta por sus decisiones en la eliminación ante Racing en la Bombonera. Al punto tal, que en Boca se tomaron todo este tiempo para reafirmarlo en el puesto en el que tiene vínculo hasta junio del año próximo.

De esta manera, el Sifón, de 56 años, estará al frente de los entrenamientos este viernes 2 de enero cuando después de la celebración de fin de año el plantel se reencuentre en Boca Predio para darle comienzo a una pretemporada que tendrá como objetivo máximo la preparación física para la Libertadores.

Riquelme y una decisión que llevó su tiempo

Si Riquelme y los suyos esperaron hasta dos días antes del final del 2025 para tomar la decisión no fue por nada. Primero que nada porque no era una definición que se debía tomar al pasar; y segundo porque Ubeda fue fuertemente criticado en el partido con Racing cuando sacó al Changuito Zeballos -siendo que era el mejor del equipo- y tras cartón llegó el 0-1 de la Academia que terminó significando la eliminación.

Incluso, en las últimas semanas aparecieron nombres pesados en el Mundo Boca que asomaban como posibles candidatos a reemplazar a Ubeda. El que más fuerte pisaba era Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata. Su parentezco con Carlos Bianchi, pero sobre todo su perfil serio y ganador, eran rasgos que seducían en el Xeneize. Sin embargo, no pasó y de hecho posiblemente el Barba tenga chances de continuar en el León.

El otro entrenador que apareció en escena una vez más como cada vez que el banco de Boca estuvo libre (aunque este no era el caso precisamente) fue Antonio Ricardo Mohamed. "Me gustará dirigir a Boca", dijo sin vueltas el Turco cuando le preguntaron, aunque en la misma respuesta aseguró que de momento nadie lo había llamado y que además todavía tiene contrato con Toluca, en donde volvió a consagrarse campeón recientemente.

Por qué la elección de Ubeda

Así las cosas, y más allá de algunos extranjeros que también sonaron para el cargo, más allá de que del club no salió nada, el elegido finalmente fue Ubeda. Ahora bien, ¿por qué el Sifón? Porque pese a todo, es un DT que hoy encaja perfecto en el esquema de Riquelme, que lo conoce, que lo vio trabajar primero con Miguel Russo y después estando al mando; y sobre todo porque según pudo averiguar Olé, el plantel lo respeta y banca.

Ubeda llegó a Boca sin ser de la casa ni tener historia con el club, pero sí lo hizo de la mano de su amigo Russo, quien a mediados de este 2025 regresó para tener su tercera etapa y afrontar el Mundial de Clubes. Tras el fallecimiento del entrenador fue cuando Riquelme tuvo que tomar la primera decisión fuerte... Y eligió a Ubeda. El presidente decidió respetar el contrato vigente con todo el CT.

Desde ese momento el Sifón se hizo cargo y tan mal no le fue, es la realidad. Sí, es cierto que Boca terminó siendo eliminado y que ya lleva más de dos años sin ganar título, pero también es cierto que el técnico encontró un 11 de memoria, que recuperó a varios futbolistas como Zeballos y Milton Delgado, que venció a River en la Bombonera y que como si fuera poco consiguió la clasificación a la Libertadores por la tabla anual. En total, fueron 10 partidos con siete victorias y tres derrotas con Defensa, Belgrano y Racing.

El 2026 de Boca, con organigrama definido

Con Riquelme como máximo exponente, con Leandro Paredes y Edinson Cavani como referentes tope de gama, y con Ubeda en el banco, Boca le va dando forma al organigrama que pondrá por encima de todo y de todos en la Copa Libertadores, la cita por excelencia que tendrá después de un par de temporadas ausente.

Todavía no se sabe si habrá anuncio oficial en redes sociales con la confirmación de su continuidad y la de su cuerpo técnico completo (por ahora no hay nombres nuevos que puedan sumarse). La realidad es que a nivel contractual ya está todo firmado desde antes y la extensión es hasta mitad de año, con lo cual puede haber posteo como no, es indistinto en este caso.

Lo que sí habrá sin dudas el próximo viernes 2 de enero en Ezeiza en el inicio de la pretemporada es la foto de Ubeda como DT de Boca. Sí, el elegido para la Libertadores. Nada menos.

