Fiesta del Deporte Correntino 2026: Rugby, Pesas y Remo ya tienen sus ternas

El Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC) y la Fundación Metas y Logros dieron a conocer a los nominados en tres nuevas disciplinas para los Premios Curuzú de los Milagros, distinciones que se entregarán el sábado 10 de enero de 2026, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Tupasy, con entrada libre y gratuita.

La presentación se enmarca en la XXIV edición de la Fiesta del Deporte Correntino, que reconoce a los atletas más destacados de la provincia. En esta oportunidad, se anunciaron las ternas correspondientes a Rugby, Pesas y Remo, que se suman a las categorías ya difundidas en jornadas anteriores.

Como es tradición, durante la gala se entregará la estatuilla Curuzú de los Milagros de Plata a los ganadores de cada disciplina, quienes luego competirán por el Premio Curuzú de Oro, reservado al deportista correntino más sobresaliente de la temporada 2025.

La edición 2026 contará además con un momento especial de reconocimiento, ya que la Fundación Metas y Logros homenajeará a más de 40 atletas del deporte adaptado, reafirmando su compromiso con la inclusión y la diversidad en el ámbito deportivo provincial.

Ternas anunciadas