Concentración nacional de rugby con presencia correntina

La Unión Argentina de Rugby (UAR) continúa con el desarrollo de las categorías juveniles en todo el país. Por tal motivo, realizará una concentración nacional para menores de 17 años en la localidad de Alta Gracia, Córdoba.

En las instalaciones del complejo AGEC, 89 jugadores de todo el país, entre ellos 6 correntinos, concentran desde el miércoles hasta al viernes 5 de diciembre.

En dicho encuentro, los juveniles participarán de entrenamientos, como también de testeos físicos para sus diversas evaluaciones. Además, tendrán charlas correspondientes al área de nutrición y de preparación física.

La convocatoria que realizó la Unión Argentina incluye a siete jugadores, de los cuales seis don de clubes correntinos.

La nómina contiene a Yoshitari Quiñonez de San Patricio; Felipe Prieto, Sebastián Arreseygor y Lucas Schiavi de Taraguy, Maximiliano Autcher y Joaquín Cocomarola de Aranduroga; y Diago Romero de Regatas Resistencia.

Todos estos jugadores fueron parte del Campeonato Argentino Juvenil donde Nordeste logró el quinto puesto de la Zona Ascenso.

Martín Amón, Secretario Técnico de Alto Rendimiento de la UAR, se refirió al valioso encuentro en Córdoba: “Uno de los objetivos de la concentración nacional es conocer en profundidad a los jugadores que fueron convocados. Estos participaron del Campeonato Argentino Juvenil M17, certamen al cual fuimos a observar para luego seleccionar a estos juveniles que se destacaron. Dentro de estos días de concentración se harán evaluaciones técnicas, físicas, entrevistas y mediciones nutricionales para conocerlos en detalle. Además, la idea es que puedan vivir en un entorno de competencia y que puedan llevarse algo de este encuentro. Pero principalmente que puedan disfrutarlo”.

Además, Amón hizo hincapié en lo que buscan con este encuentro: “El objetivo principal es tener información de los chicos para poder tomar una mejor decisión, para luego potencialmente puedan ser convocados a las academias del próximo año”.