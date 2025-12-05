Coronavirus en Corrientes: se registraron cuatro nuevos casos

La provincia de Corrientes notificó este viernes cuatro nuevos casos de COVID-19. Los pacientes recibieron atención en el Hospital de Campaña, fueron dados de alta y presentan una evolución favorable, según informó el Ministerio de Salud Pública.

Hasta la fecha, en lo que va del año se registraron 159 casos en la provincia. El ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo destacó que, aunque la mayoría de la población ya cuenta con las dosis correspondientes, es fundamental continuar con las medidas preventivas y la vigilancia epidemiológica.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación.

Además, se reiteró la importancia de:

La ventilación de los ambientes.

El lavado frecuente de manos.

En caso de tener síntomas respiratorios, usar barbijos.

Síntomas

Los síntomas compatibles con coronavirus incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza o muscular, diarrea, vómitos, congestión nasal y pérdida del gusto u olfato.

Se aconseja que las personas mayores de 50 años o con factores de riesgo consulten a su médico de cabecera ante la aparición de estos signos.

Desde la Dirección de Inmunizaciones se informó que llegaron nuevas dosis de vacunas. Una vez que se definan los lineamientos nacionales, se iniciará la distribución a los vacunatorios de toda la provincia.