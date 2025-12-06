El Inter Miami de Messi se coronó en la MLS

El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En el partido disputado en el Chase stadium, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvió a adelantar a los locales a los 29 minutos.

Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento.

Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 47 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la decimotercera que conquista en su palmarés.

Además, es el cuarto título logrado por la Pulga desde que llegó a la franquicia de Florida, luego de levantar la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este, aunque este último no se cuenta como oficial.

Messi fue campeón con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos.