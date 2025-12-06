Cancha de hockey e iluminación, es la infraestructura que sumó San Patricio

El club San Patricio, ubicado sobre Ruta Nacional 12, cuenta desde este sábado con una flamante cancha de hockey, con césped sintético e iluminación, con una inversión que superó los 500 millones de pesos por parte del Gobierno de Corrientes.

Las obras fueron inauguradas con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, el secretario de Deportes Jorge Terrile y una amplia comitiva que compartió un momento de fiesta para la familia de la entidad rojinegra.

Edgardo Gómez, presidente de San Patricio señaló que para poder hacer la cancha de hockey primero hubo que armar el hormigón y luego instalar el césped sintético y agregó, respecto a la iluminación, que se colocaron luces LED de última generación, conjuntamente con la instalación eléctrica y otros detalles.

Valdés destacó la sinergia entre disciplinas, señalando que en los clubes de rugby "el hockey es un complemento, los motoriza y le da fuerza" y valoró que las inversiones en infraestructura han permitido que las instituciones mejoren notoriamente.

Detalló que la obra inaugurada este sábado representó una inversión de "cerca de 560 millones de pesos". Subrayó que esto responde a una visión de Estado: "En ocho años hicimos 15 canchas de hockey a lo largo y ancho de la provincia de Corrientes".

Finalmente, ratificó el compromiso de seguir apoyando a los clubes a través de Lotería Correntina. Aclaró que las ayudas se vieron mermadas recientemente debido a la construcción del nuevo edificio del organismo —una inversión de 12.000 millones de pesos tras casi 60 años en la sede anterior—, aseguró que la obra "va a estar inaugurada en poco tiempo más".

“Estamos cumpliendo un sueño anhelado por el club, que a partir de hoy empieza a pensar en grande. Un club de puertas abiertas con un gran sentido de inclusión”, manifestó Terrile.

A su vez, Terrile valoró que el hockey viene creciendo fuerte en Corrientes y puso como ejemplo que “tenemos más de 3000 jugadoras federadas” y ponderó que gracias a infraestructura como la que “hoy inauguramos, podremos recibir torneos nacionales y regionales”.