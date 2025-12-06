Curupay y Sportivo avanzaron a la final de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga Correntina de Fútbol 2025 definió a sus dos finalistas. Curupay y Sportivo buscarán el título y el pasaje al Torneo Provincial 2026.

Las semifinales se disputaron en la calurosa tarde sabatina en la capital correntina y tuvieron un trámite equilibrado.

Curupay eliminó a Lipton 1 a 0 con un gol marcador por Antonio Báez. El encuentro se disputó en la cancha del conjunto Azul y el desequilibró llegó a los 4 minutos del período inicial.

De esta forma, los conducidos por Walter Zacarías se mantienen invictos y avanzaron a la gran final del certamen de primera división.

El cotejo entre Sportivo y Empedrado se disputó en cancha de Boca Unidos y los 90 minutos terminaron empatados en 2 goles.

Marcos Gómez y Jonathan Parras, en el último minuto del partido, fueron los autores de los goles de Sportivo, mientras que Ricardo Fernández y César Molina lo hicieron para Empedrado que llegó sin derrotas a este compromiso.

En la definición con los tiros desde el punto del penal, Sportivo se impuso 4 a 3 y avanzó a la definición del certamen.

Para Sportivo marcaron Gianfranco Cafferatta, Eduardo Domínguez, Enzo Zamponi y Lautaro Gómez. En tanto que Mariano López hizo pegar la pelota en el travesaño.

Por Empedrado convirtieron Germán Strillevsky, Alexis Fleitas Miérez y Carlos Gallardo. Cristhian Lator, arquero de Sportivo, le contuvo el disparo a Santiago Cabrera, mientras que Víctor Montiel estrelló su remate en un palo.

La final también se jugará a un partido y si los 90 minutos terminan empatados, habrá tiros desde los doce pasos para definir al segundo campeón de la temporada.