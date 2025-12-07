La Formula 1 se define este domingo con el GP de Abu Dabi

El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 llegó a su fin y es la hora de la verdad. Este domingo se disputará la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, la última de la temporada y la que definirá al campeón 2025. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) son los tres que llegan con chances de quedarse con el título. Enterate todo lo que debés saber.

El vigente campeón fue el más rápido en la Qualy del sábado y largará desde el primer lugar. Detrás de él estarán los otros dos aspirantes al título, Norris y Piastri, quienes saldrán segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, el piloto argentino comenzará la carrera desde el fondo de la parrilla.

El piloto británico del equipo naranja llega como líder y gran favorito por puntos: tiene 408 unidades, pero con el triunfo del neerlandés y cuatro veces campeón, Verstappen, en Qatar la semana pasada, la pelea se emparejó y quedó a 12 puntos con 396 unidades, las mismas que el tercero en discordia en esta historia, el australiano Piastri.

En cuanto a la pelea por la punta, estos son los posibles escenarios que modificarían al campeón:

Lando Norris será campeón si:

Llega 1°, 2° o 3°, sin importar sus rivales

Llega 4° o 5° y no gana Verstappen

Llega 6° y no gana Verstappen o Piastri

Llega 7° y 8°, Verstappen no gana ni sale segundo, y Piastri no es 1°

Llega 9°, Verstappen termina 4° o peor y Piastri no gana

Llega 10° o no suma, Verstappen termina del 4° hacia abajo y Piastri no gana ni sale segundo

Max Verstappen será campeón si:

Sale 1° y Norris termina 4° o más abajo

Sale 2° y Norris termina 8°; y Piastri, 3° o más abajo

Sale 3° y Norris termina 9°; y Piastri, 2° o más abajo

Oscar Piastri será campeón si:

Gana la carrera y Norris termina 6° o más abajo

Queda 2° y Norris termina 10° o más abajo; y Verstappen cierra 4° o más abajo

Cómo es el circuito del GP de Abu Dabi

El Circuito de Yas Marina, que alberga el GP de Abu Dhabi, forma parte del Mundial de Fórmula 1 desde el año 2009, con el Red Bull de Sebastian Vettel siendo el ganador en su primera celebración.

Primer Gran Premio: 2009

Número de vueltas: 58

Longitud del circuito: 5,281 km

Distancia de carrera: 306,183 km

Récord de vuelta: 1:26.103 (Max Verstappen, 2021)

A qué hora es la carrera del GP de Abu Dabi de la F1

Argentina: 10.00 horas

Brasil: 10.00 horas

Uruguay: 10.00 horas

Chile: 10.00 horas

Paraguay: 10.00 horas

Bolivia: 09.00 horas

ónde ver el GP de Abu Dabi por TV y seguir ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.tycsports.com.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

TyC Sports