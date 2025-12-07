Los Pumas 7's buscan el oro en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's lograron clasificarse a la final en busca del Oro en el Seven de Ciudad del Cabo: el seleccionado argentino no dejó dudas ante Fiji y lo derrotó por 29-21. La cita máxima será ante el anfitrión.

Cabe destacar que en el día de ayer primer partido fue con victoria ante Australia por 36-0 y luego hizo lo propio frente a Francia por 24-19. El último partido de la fase de grupos terminó en derrota para Los Pumas 7's ante España por 31-26.

Los Pumas 7´s 29-21 Fiji

El seleccionado nacional comenzó de gran manera gracias a la potencia de Luciano González, quien inició la jugada del primer try que terminó apoyando Santiago Mare por la punta derecha.

Fiji concedió varios penales y Argentina lo capitalizó: a la salida de un scrum, Santiago Álvarez se sumergió en el ingoal isleño para estirar la ventaja. Luego, uno de los más experimentados volvió a aparecer. Aprovechó una buena maniobra de Pedro de Haro para marcar su doblete en la primera etapa, que cerró 17-0 a favor de los dirigidos por Santiago Gómez Cora, pese a la amarilla recibida por González.

En el complemento, el seleccionado defendió con solidez aun con un hombre menos y sostuvo la diferencia en el marcador. Con el reingreso del número 11, fue justamente el riojano quien apoyó el cuarto try después de una asistencia de Marcos Moneta. Del lado oceánico, Viwa Naduvalo marcó dos conquistas para evitar el cero. Pero tras el primero de esos tries, Eliseo Morales asistió al capitán Santiago Mare, que se escapó en soledad para sentenciar el resultado. Sobre el cierre, Manueli Maisamoa decoró el score.

Formación: 1. Matteo Graziano, 2. Santiago Vera Feld, 6. Santiago Álvarez, 9. Pedro De Haro, 10. Santiago Mare, 11. Luciano González, 13. Marcos Moneta.

Espn