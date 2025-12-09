Taraguy tuvo una destacada participación en el Seven de Old Boys

El pasado sábado 6 de diciembre, Taraguy Rugby Club de Corrientes participó en el Seven de Old Boys, un torneo internacional disputado en la capital uruguaya con la presencia de equipos de Uruguay, Buenos Aires y Mar del Plata.

El equipo principal, Taraguy A, avanzó hasta las semifinales de la Copa de Oro, donde fue superado por Uruguay B por 38 a 0. Previamente, había logrado victorias sobre PSG (31-0) y MVCC Wailers (26-0) en la fase de grupos, y había vencido a Montevideo Cricket 10 a 7 en cuartos de final.

Por su parte, Taraguy B se consagró campeón de la Copa de Bronce tras superar en la final a CTM por 17 a 12. Durante el torneo, el equipo correntino había superado a Ceibos (22-14), Lions (7-5) y Azulgrana (33-17).

El torneo contó con varias zonas de juego: la Zona A incluyó a Old Boys, Trébol B y Champagnat; la Zona D reunió a Polo, CTM y Seminario; la Zona E a MVCC7’s, Azulgrana y Bigua (Mar del Plata); y la Zona F a Trébol A, Polo B y Lions.

Plantel

Taraguy viajó con una delegación integrada por jugadores como Baltazar Jabornisky, Bautista Ávila, Baltazar Castillo Odena, Facundo Aguirre, Berardo Flores, Valentino Fey, Juan Cruz Aquino, Tomás Ortellado, Horacio Rolón, Gerónimo Albornoz, Mateo Ávila, Santiago Miranda, Bruno Gasparini, Alejandro Gallardo, Augusto Córdoba, Rafael Rosco y Elías Katothy, entre otros.