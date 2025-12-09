La Unne y San Martín de Formosa se consagraron campeones de la Copa Daniel Blanco en Corrientes

La ciudad de Corrientes se convirtió el fin de semana en el epicentro del Handball regional al albergar el 18° Torneo "Licenciado Daniel María Blanco". El evento, organizado por la Asociación Correntina de Handball, tuvo lugar en el campus de la Unne del 6 al 8 de diciembre, y contó con la participación de más de 12 equipos de la región y de Paraguay.

El torneo se dividió en tres categorías: adultos, Sub 14 y Sub 16.

Categoría adultos: Unne, campeón Invicto

El equipo de la Unne se consagró campeón invicto de la Copa "Daniel María Blanco" en la rama masculina. Demostrando superioridad, vencieron en todos sus encuentros. Las posiciones finales fueron las siguientes:

Unne Afemec (Paraguay) San Martín (Formosa) El Abuelo (Itatí) San Cristóbal (Ituzaingó)

El goleador de la categoría fue Ángel Ruíz Lenz (Unne) con 38 tantos, y la valla menos vencida fue también para el equipo universitario, conformada por Franco Fernández, Navarro Mariano y Cianci Rodrigo.

En la categoría Adultos Femenino, el título fue para San Martín de Formosa, que ganó una emocionante final contra Defensores de Evita (también de Formosa) por la mínima diferencia, con un gol marcado en el último segundo. Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

San Martín (Formosa) Defensores de Evita (Formosa) Afemec (Paraguay) Panteras (Corrientes)

La goleadora fue Candia Silvana (Defensores de Evita) con 23 goles, y la valla menos vencida la obtuvieron Canteros Andrea y Días Gisela (Defensores de Evita).

Dominio en inferiores y formación arbitral

En las categorías formativas, los equipos de la Municipalidad de Itatí y Afemec se repartieron los primeros puestos.

En Sub 14 Femenino, el campeón fue la Municipalidad de Itatí (Ctes). Su jugadora Aquinos González Temis fue la máxima goleadora con 13 tantos, y la valla menos vencida la obtuvieron las hermanas Torres, Caterina y Leonela. En Sub 14 Masculino, Defensores de Evita (Formosa) se llevó el título, seguido por Club Chaco For Ever y Colegio Eloy Ortega (Corrientes).

Finalmente, en Sub 16 Femenino, Afemec (Paraguay) se consagró campeón, dejando en segundo lugar a Club Pinareño (Corrientes). En Sub 16 Masculino, el título fue para la Municipalidad de Itatí.

Paralelamente, el evento incluyó un Curso de Capacitación y Actualización Arbitral a cargo de Adrián Galván, Delegado Técnico de la Coscabal, que contó con seis módulos y permitió a los árbitros desarrollar la práctica en el mismo torneo.