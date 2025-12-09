Champions League: Inter y Liverpool serán los protagonistas de esta fecha

Este martes habrá duelo de argentinos destacado en el partido de Champions League entre Liverpool e Inter de Milán. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, habituales titulares en la Selección campeona del mundo, se verán las caras por el torneo de clubes más importante de Europa.

El equipo inglés llega en una muy mala situación deportiva y en conflicto con una de sus grandes figuras, Mohamed Salah, que criticó a la dirigencia y al DT y no fue convocado para este compromiso. Por su parte, el Inter es uno de los punteros de la fase regular y con una victoria se aseguraría la clasificación a la próxima ronda.

El encuentro entre estos dos gigantes europeos comenzará a las 17 en el estadio Giuseppe Meazza, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+.

Además de este choque habrá otros partidos muy interesantes con presencia de futbolistas argentinos. El Chelsea de Enzo Fernández enfrentará al Atalanta, mientras que el Tottenham de Cuti Romero recibirá al Slavia Praga.

También jugará el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Julián Álvarez ante el PSV de Holanda y el Galatasaray de Mauro Icardi con el Mónaco.

Todos los partidos del martes en la Champions League

12.30 Kairat Almaty vs Olympiacos / ESPN2

14.45 Bayern Munich vs Sporting CP / Fox

17.00 Monaco vs Galatasaray / Fox2

17.00 Atalanta vs Chelsea / ESPN3

17.00 FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt / ESPN2

17.00 Inter Milan vs Liverpool / FOX

17.00 PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid / ESPN3

17.00 Union St. Gilloise vs Olympique Marsella / Disney+

17.00 Tottenham vs Slavia Praga / ESPN4

TN